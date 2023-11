Detienen a modelo de OnlyFans por grabar video en teleférico

Una modelo de OnlyFans que protagonizó un video para adultos en el MIO de Cali, en Colombia, sigue causando revuelo por las declaraciones que brindó a los medios tras su detención.

Naty Delgado, modelo de OnlyFans, no se mostró arrepentida e incluso aseguró «no ser la única persona que lo hace».

«El contenido de adultos no va a dejar de existir, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo y simplemente fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral», manifestó la mujer, quien además afirmó no haberle hecho daño a nadie, pero que sí asumirá su responsabilidad.

¿Cómo fue la detención de la modelo de OnlyFans?

La Policía Metropolitana de Cali ubicó a la modelo de OnlyFans gracias al trabajo de unidades de inteligencia, quienes lograron ubicarla y detenerla.

Una actriz paga su multa y me pregunto yo. Que cambio en la ciudad de Cali ? #viral @METROCALI https://t.co/VT13QC0hZM — Naty Delgado1 (@Natydelgado111) November 12, 2023

«Para la Policía Metropolitana de Cali es prioritario generar estas acciones correctivas contra las personas que están generando comportamientos contrarios a la convivencia. Es así como nuestra inteligencia logró ubicar a una persona que es creadora de contenidos digitales», expresó la institución.

Metrocali también se pronunció al respecto y mostró su rechazo a la grabación llevada a cabo dentro del transporte público ubicado en Cali. El ente que se encarga de gestionar el MIO señaló a los hechos como «actos irresponsables que afectan nuestros bienes públicos».

Por su parte, Naty Delgado se refirió al incidente a través de ‘X’ (antes Twitter).

«Acepto la sanción y multa que corresponde, según la ley. Pero señor Jorge Ivan Ospina, qué tal si mientras yo voy al psicólogo, usted cumple con su rol de velar por el bien de la ciudad y dar relevancia a lo verdaderamente importante. Un abrazo».