Hallan sin vida a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian

En la madrugada de este 10 de abril, medios de comunicación en México reportaron la muerte del hijo menor de Joan Sebastián y el único de Maribel Guardia, Julian Figueroa, hallado sin vida en su casa, en la Ciudad de México.

Según las autoridades, su cuerpo no presentó huellas de violencia y los primeros reportes indican que fue por un problema cardiopulmonar.

Asimismo, las autoridades de la Fiscalía de Ciudad de México acudieron a su domicilio en Jardines de Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, para investigar lo sucedido.

Un día antes de su muerte, Julian Figueroa dejó un mensaje en su cuenta de Instagram para homenajear a su papá, el cantante Joan Sebastian, quien tiene ocho años de fallecido. “Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, escribió.

“Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, dijo.

Por su parte su madre, Maribel Guardia, compartió un mensaje en el que explicó cómo sucedieron los hechos.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, escribió.

Maribel Guardia explicó que los actos fúnebres se harán de manera privada, “al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron”.