¿Francisca se va de Despierta América? La conductora respondió

En los últimos días circulan rumores de que Francisca se va del programa Despierta América, del cual forma parte como una de las figuras principales del show matutino de Univision.

Debido a la fuerza que han tenido estas informaciones en las redes sociales, la dominicana-estadounidense ha aclarado en sus historias en Instagram que por ahora se mantiene en el programa de televisión en el que ha consolidado su carrera como presentadora.

En una ronda de preguntas le consultaron a la artista: «¿Es cierto que sales de ‘Despierta América’? Dios contigo, eres big y brillas con luz propia».

Ante esto, la ganadora del concurso ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 dijo: «Sí, me han mandado esa noticia mucho. Que yo sepa no. Ahí sigo, espero que por mucho tiempo más. No todo lo que anda rodando en internet es cierto. Hay que tener cuidado»

El rumor sobre Francisca tomó fuerza ya que recientemente se han dado cambios en el programa, como la salida de Carlos Calderón. Sin embargo, es poco probable que Francisca se aparte del show, ya que es una de las conductoras más queridas del espacio.

Incluso, asumió recientemente el mando en el segmento ‘Sin Rollo’, uno de los favoritos de la audiencia.

Francisca sigue recibiendo recibe críticas por su cabello

Hace unos días, la estrella de Univision subió una foto en la que afirmaba que se había despertado hace poco y dejó su cabello al natural.

La imagen causó cientos de reacciones en Instagram. Algunos le recomendaron a Francisca que cuidara más su imagen.

“Creo que debe darle forma a tu pelo, está bonito pero debe arreglarlo mejor perdona, no quiero hacerte sentir mal, te admiro y respeto”, le dijo un usuario.

Otro mensaje que se leyó fue: “¿Has probado definirte el pelo rizo por rizo? Se te vería más bonito, o tal vez utilizar algún tipo de cepillo definido. Por mi experiencia que también usó así mi cabello natural puedo decir que son muy útiles a la hora de definir el cabello, por supuesto, junto a un buen gel definidor de rizos”.

Hace unos meses, Francisca se cortó el pelo en ‘Despierta América’ y demostró que ella va más allá de un pelo bonito, pues contó que esto era algo que le causaba inconformidad, pero aprendió a aceptarse tal cual es, sin importar lo que diga la gente.