Final de temporada de House of the Dragon rompe récord de vistas

El épico final de temporada de House of the Dragon dominó por completo la noche del pasado domingo. El final de esta primera parte de la historia centrada en la familia Targaryen, rompió todas las marcas dentro y fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con información del sitio Deadline, el décimo capítulo estrenado anoche obtuvo una audiencia simultanea de 9 millones en Estados Unidos. Esta sería la cifra más grande alcanzada por una serie en el universo de Game of Thrones desde 2019. Ese año, el final de la octava temporada alcanzó los 19 millones de visualizaciones, y hoy House of the Dragon se planta con una cantidad nada despreciable.

Estos números corresponden únicamente al caso norteamericano. Esto se debe a que combina las cifras de HBO y otros sistemas de medición para audiencias en ese territorio. Sin embargo, el éxito de la serie ha sido unánime y en otras regiones como Europa o Latinoamérica, la tendencia ha sido muy similar.

En promedio, cada episodio de House of the Dragon ha acumulado más de 29 millones de reproducciones. Esto significaría que la cantidad final para el episodio de cierre podría acrecentarse a lo largo de la semana.

Como dato adicional, HBO está tan contento con el recibimiento de la serie que se está considerando adelantar su estreno. Originalmente, la segunda temporada llegaría hasta 2024, aunque esta mañana algunas fuentes han asegurado que en realidad veremos más de esta historia en 2023.

Siendo un rotundo éxito, la precuela de Game of Thrones ya se planta como el nuevo gran fenómeno que acompañará nuestras noches de domingo durante los próximos años.