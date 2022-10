House of the Dragon adelanta las consecuencias de una gran muerte

El episodio 8 de House of The Dragon sigue preparando el terreno para la batalla que se avecina. La serie precuela de Game of Thrones con el pasar de cada episodio nos adentra a uno de los acontecimientos más épicos descritos en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin.

Ahora HBO Max reveló un nuevo adelanto de lo que se podrá ver el próximo domingo.

El tráiler del noveno episodio de House of The Dragon anuncia la acción que se avecina tras una importante muerte.

A lo largo de la precuela de Juego de Tronos, en la que el rey Viserys elige a su hija Rhaenyra como heredera desde el principio y se mantiene en su decisión incluso después del nacimiento de sus hijos, la salud del rey se ha deteriorado.

Al principio de la primera temporada, Viserys parecía estar sano, pero las ominosas llagas de su cuerpo no se curaban y la enfermedad se extendía.

En cada episodio y después de todos los saltos temporales, Viserys ha tenido un aspecto cada vez peor, perdiendo dedos y pelo a medida que su cuerpo decaía, lo que ha llevado a los espectadores a preguntarse cuándo sucumbiría finalmente.

La muerte de Viserys es clave, ya que el controvertido asunto de su sucesión y todas las decisiones posteriores sólo empiezan a tener verdadera importancia una vez que ha fallecido.

¿Qué esperar del episodio 9 de House of Dragon?

En el episodio 8 de la primera temporada, «Lord of the Tides», Viserys finalmente falleció debido a la enfermedad que Considine reveló previamente que era lepra. Su muerte establece el escenario para el resto de la temporada y el resto de la serie, y el tráiler del episodio 9 muestra que la serie no perderá tiempo en explorar las consecuencias.

El canal oficial de Juego de Tronos ha publicado el avance del episodio 9 en YouTube. En el clip, se ve a varios personajes llorando la muerte del rey, mientras la batalla se vislumbra claramente en el horizonte. Al principio del avance, Alicent revela lo que interpretó como los últimos deseos de Viserys a un personaje que no se ve, posiblemente su padre Otto o Larys.

El vídeo también muestra el caos en las calles y se ve a un misterioso niño de pelo blanco en lo que parece ser una mazmorra que es llevado a la atención de alguien, posiblemente de Alicent. Vea el tráiler completo más arriba.