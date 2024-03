Fher de Maná dice que soporta todo el reggaetón, menos el de Bad Bunny

El vocalista y líder de la banda de rock en español Maná, Fher Olvera, ha expresado abiertamente que no le gusta la música del artista urbano Bad Bunny, a pesar de que en otras ocasiones ha dicho que le gusta el reggaetón.

En una reciente entrevista con Billboard, el reconocido cantante mexicano Fher Olvera, compartió sus opiniones sobre la popularidad del género musical urbano y su postura frente a figuras destacadas como Bad Bunny.

Mencionó que a veces celebra la existencia del reguetón, ya que ofrece variedad y opciones diferentes para el público. Reconoció que, aunque no sea de su completo agrado, comprende que hay quienes disfrutan de este estilo musical para bailar. Sin embargo, fue categórico al mencionar que hay un artista en particular que no puede tolerar escuchar: Bad Bunny.

El cantante, quien ha sido conocido por su franca opinión sobre el reguetón en el pasado, admitió que llegó a aceptar la relevancia global de la música urbana, aunque confesó que este estilo no es de su completo agrado. En sus propias palabras, mencionó que le gusta “poquito” este género musical.

El respeto por los logros y la popularidad de Bad Bunny no implica necesariamente que Fher disfrute de su música. Aunque reconoce el éxito del artista y el impacto que ha tenido en la industria musical latina, Fher dejó claro que simplemente no es fanático de su trabajo.

“El gusto es de cada quien”, enfatizó Fher. “A mí no me gusta o un poquito, quizá para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar es Bad Bunny. Lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a donde nadie ha llegado de los latinos, pero no por eso me va a gustar”.

Fher Olvera admite que ya le gusta el reggaetón

En cuanto al reguetón en general, Fher Olvera reiteró sus críticas anteriores, señalando la repetitividad de las letras y su percepción de que muchas de ellas carecen de respeto hacia la mujer. A pesar de esto, reconoció la importancia del género en la industria musical contemporánea.

En un giro hacia lo positivo, el líder de Maná elogió la evolución de la música mexicana, especialmente en cuanto a la creatividad. Asimismo, el virtuosismo instrumental. Destacó el talento de los músicos mexicanos y el impacto de sus interpretaciones. Esto, particularmente el ingenioso juego de guitarras que aporta frescura y autenticidad al panorama musical.

En relación con la música, Maná anunció recientemente su gira “México Lindo y Querido” para el año 2024, que los llevará a varios países de Latinoamérica. En consonancia con su compromiso con la accesibilidad, el artista enfatizó que están trabajando para que los boletos de sus eventos sean económicos y accesibles para todos sus seguidores.

Esto había dicho Fher de Maná sobre Bad Bunny y el reggaetón

A pesar de las sugerencias de su hijo Dalí de modernizar su estilo musical para atraer a nuevas audiencias, Olvera ha expresado su negativa a adaptar la música de Maná a este popular género. En una entrevista con el diario español El Mundo, el músico de 64 años compartió su postura crítica hacia el reggaetón. Esto, al tiempo que argumentó que el género ha saturado la escena musical latina con letras que considera vulgares y carentes de talento.

Destacó su insatisfacción con el contenido lírico y la calidad artística de muchas de las obras del género. El vocalista de Maná subrayando la necesidad de más ingenio y creatividad en la industria.

“Me están diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, advirtió el músico tapatío.

El vocalista profundizó en sus críticas al reggaetón, señalando la presencia de aspectos “sexies” en el lenguaje del género que a menudo caen en la vulgaridad. Además, cuestionó la capacidad de los intérpretes de reggaetón, expresando su desagrado por la violencia presente en algunas de las letras.

A pesar de su rechazo al género en general, destacó su admiración por la cantante española Rosalía, quien ha experimentado con matices sonoros del reggaetón. Sin embargo, reafirmó su compromiso con la integridad artística de Maná. Asimismo, su decisión de no incursionar en el reggaetón, a pesar de su popularidad mundial.

Con información de: Infobae.com