Empleados de Ricardo Montaner en Miami lo acusan de malapaga

El cantante Ricardo Montaner, reconocido no solo por su talento musical, sino también por su exitoso restaurante Café Ragazzi en Miami, ha estado en medio de rumores preocupantes en las últimas semanas.

Según el programa Socios del Espectáculo, el local gastronómico de Montaner no estaría pagando a sus empleados desde hace más de seis meses, lo que ha generado inquietud en el mundo del espectáculo y la gastronomía.

El equipo del programa logró ampliar los detalles sobre la situación en Café Ragazzi, espacio visitado por numerosas figuras del mundo artístico y deportivo, como Thalía, Lionel Messi y Alejandro Sanz, entre otros.

La información recogida sugiere que algunos empleados del restaurante no cobran sus salarios desde hace un año. Esto genera rumores sobre el cierre inminente del local.

Montaner y los rumores de quiebra

Estos rumores no son nuevos. Desde semanas atrás suenan los rumores de la presunta mala racha económica que estaría atravesando la familia Montaner. En el programa ‘Chisme no like‘, se reveló que el artista había puesto en venta una de sus mansiones debido a los gastos que le generaba.

A pesar de estos rumores preocupantes, Ricardo Montaner ha demostrado su amor por su familia y por su yerno, el cantante Camilo. En el día de su cumpleaños número 29, Montaner publicó un tierno mensaje en Instagram en el que expresó su orgullo y amor por su yerno. «No puedo estar más orgulloso y feliz por el tipo que Dios tenía elegido para mi amada hija», escribió el cantante.

A pesar de los rumores sobre la difícil situación económica de su restaurante, Ricardo Montaner ha demostrado que su amor por su familia y su compromiso con la música y la gastronomía siguen siendo fuertes. La situación en Café Ragazzi sigue siendo incierta, pero la lealtad y el amor de Montaner por su familia siguen siendo un ejemplo a seguir.