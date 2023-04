Ricardo Montaner estaría en la quiebra, según Chisme No Like

El canal de Youtube comandado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Chisme No Like, lanzó uno de sus tubazos donde aseguraron que el cantante argentino, Ricardo Montaner, estaría en la quiebra, por lo que buscaría rebuscarse de distintos modos. Señalaron que sus crisis económica lo obligaría a rentar sus propiedades a través de Airbnb y hasta venderlas.

“De esos que dice que sirven al señor pero siguen a dos señores. Falso cristiano”, precisó el argentino.

La propiedad que pusieron a la venta sería una que usaron por mucho tiempo para la fundación La ventana de los cielos, «donde también han sacado dinero para mantener a sus hijos y a la parejas de ellos» de acuerdo con Ceriani.

“¿Saben todo lo que le saca Ricardo Montaner a Camilo?”, cuestionó. Indicó que antes recibía entre $30,000 a $35,000 mensuales por rentar esta casa, pero que ahora la puso en venta por $4,6 millones. La casa tendría piscina, cancha de tenis, baloncesos, granja, entre otras cosas. Asimismo, cinco habitaciones, cinco baños, sala principal, comedor, cocina, entre otras habitaciones.

A esto, sus seguidores no dejaron de comentar al respecto. “Yo nunca he creído en “predicadores”… Yo creo en aquellos que practican sin hacer bulla”, “Montaner debió hacer esa fundación en Venezuela si de verdad quería ayudar, allá si hay mucha necesidad, así como hizo Shakira en su país Colombia”, “Ese y los hijos de Montaner son más falsos que un billete de $5.00”, “Amo este programa, dicen siempre la verdad, felicitaciones”, “Las ONG sirven para evadir impuestos”, “Felicidades a ELISA Y CERIANI SON LOS MEJORES PARA INFORMAR”, dijeron algunos internautas.

“Ustedes son los únicos, de este medio, que hablan con la verdad, verdad que siempre sale a la Luz, les saludo desde Michigan”, “Que bien Ceriani que bien que le quites la máscara al Ricardo Montaner y toda la familia”, “Ya unos vecinos me venían diciendo que montaner no era lo que mucha gente imaginaba porque su hijo estuvo casado con una sobrina de el”, “Muy cierto no se puede servir a dos señores. Dios no puede ser burlado”, “Eso de que explotan a camilo siempre lo he creído. Cristianos que rinde culto a distintos dioses”, “A Camilo le puede pasar lo de Shakira”, manifestaron otros.