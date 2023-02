Critican a Don Omar por su cambio físico: «Parece Celia Cruz»

Don Omar se ha visto involucrado en varios problemas legales últimamente. Pero en este caso, lo que lo pone en las miradas es su repentino cambio físico.

En TikTok se filtró un video donde el exponente urbano está en la tarima interpretando su famosa canción “Salió el sol” donde saca los pasos prohibidos y trata de darla todo en el escenario.

Sabemos que el físico no es lo más importante y la mayoría de sus fanáticos reconocen su talento y el gran artista que ha demostrado ser.

Don Omar al ser una figura pública, no queda liberado de las malas y buenas opiniones de sus seguidores, entre los comentarios están: “La manita JAJAJAJ que tierno”, “Tenía tanta hambre que se llenó de todos sus discos”, “Se comió a Celia Cruz”, “Sech es igual gordito y nadie le esta criticando”, “Don Omar llenito de éxitos”, “Ahora es como un traje inflamable”.

¿Cómo lucía Don Omar antes?

El cantante siempre fue de contextura gruesa. Y si bien es cierto el puertorriqueño en su carrera musical ha tenido algunos procesos y cambios constantes de aumento y pérdida de peso.

Después de aparecer con unos “kilitos de más”, empezó a recibir críticas por su subida de peso, el reggaetonero siempre ignoró este tipo de comentarios y evitó dar opiniones respecto al tema.

Sus leales fanáticos han ayudado a que el intérprete de “Pobre Diabla” evite que los malos comentarios lo afecten emocionalmente mandándole mensajes de apoyo: “Mientras me sigan gustando sus temas, el resto no me importa”, “El siempre fue de contextura gruesa dejen de jo***lo”, “Para mi estas rellenito pero de amor”, “El talento es el mismo, ya cállense”