Chiky Bombom defendió a Thalía y las redes explotan

La influencer dominicana, Chiky Bombom, está en un buen momento de su vida luego que se estrenara en la condicción del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, junto a Adamari López. En su última transmisión, la intérprete de ‘Buenas, buenas’ dio una noticia de una de sus amigas como lo es la cantante Thalía, luego que los medios de comunicación la criticaran por una foto que publicó en su cuenta de Instagram.

En el post, los internautas aseguraron que su rostro no se veía natural debido a las variadas cirugías que se ha hecho a lo largo de los años. Al ver estos mensajes, Chiky Bombom los paró a todos y empezó a defender a su compañera. “Cuidadito lo que dice de mi amiga”, advirtió la estrella de redes sociedad.

“¿Pará que fue que se hicieron los filtros, no fue para usarlos?”, “Su cara siempre ha sido pequeña y delgada, y ahora evidentemente se ve más tosquita, pudiera serán los rellenos faciales”, “Los filtros hacen milagros. La gente que no conoce de la tecnologia hoy en dia no lo va entender”, “Para eso tiene plata que se haga lo que quiera”, “Con plata? Que se haga lo que quiera todo el que la crítica está lleno de envidia”, “Ese es su rostro y tiene dinero. ¿Qué le importa a la gente lo que se haga?”, “Y de filtro también jejeje la que puede puede pero que abusa del filtro eso si”, “Que se haga lo que ella quiera! Es su cuerpo y su dinero! y ella decide qué hacer con él”, dijeron algunos.

Las críticas a la Chiky Bombom

A esto, otros usuarios de la publicación lo que hicieron fue criticar la actuación de Chiky Bombom en el programa.

“Dios mío cuanta falta hace ver programas con gente profesional, clase y educación, es que todavía no logro entender que hace * en ese programa”, “A mi me parece que las dos damas hacen bien trabajo. No entiendo por qué las atacan tanto”, “Vuelvo y insisto que pena con ustedes pero chiki con ese borraron nada que ver en el programa”, “Ustedes dos no pegan en ese programa son gritonas y la chiqui por dios ella no es para eso. Ay, Telemundo, que hiciste”, comentaron otros.

“Esta mujer (chiki) NUNCA puede hablar con su voz normal, la verdad ya cansa”, “Pienso que Chiki debe tener cuidado en expresarse. Las conjugaciones y expresiones de transición al hacer una oración y la sintaxis nos ayuda a coordinar y unir palabras expresarnos correctamente. Es importante para que pueda mantenerse en el programa. Es muy agradable, solo sugerencia constructiva”, “Totalmente de acuerdo con uds. Su cara es irreconocible de tanto q se ha hecho. Era una mujer linda. Se cambió por completo”, expresaron las personas la publicación.