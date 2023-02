Celebridades y fanáticos elogia actuación de Rihanna en el Super Bowl

Leer también: Rihanna revela su segundo embarazo durante el Super Bowl

Santo Domingo, RD.- Rihanna no necesitaba invitados especiales, cambios de vestuario o trucos, aparte de esas plataformas flotantes, ella se preocupó por la música y eso la hizo brillar.

Después de mucha anticipación, Rihanna se hizo cargo del State Farm Stadium en Glendale, Arizona, para un trepidante viaje del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl a través de sus grandes éxitos.

Fue una de las puestas en escena más ambiciosas para un espectáculo de medio tiempo, con Rihanna y algunos de sus bailarines comenzando la actuación en plataformas masivas elevadas sobre el campo de juego. Toda la estructura parecía extenderse casi a lo largo del campo.

Adornada con un mono rojo desabrochado hasta la cintura con un corpiño brillante debajo, RiRi exudaba confianza mientras se movía por los escenarios sin esfuerzo (seguimos buscando un arnés cuando estaba muy, muy por encima del suelo; si había uno, era estaba bien escondido).

Éxitos interpretados

El popurrí incluyó grandes éxitos como «Bitch, Better Have My Money», «Only Girl in the World», «We Found Love», «Rude Boy», «Umbrella» y un clímax en lo alto de «Diamonds».

Quizás la segunda sorpresa más grande de todo el espectáculo fue lo que no sucedió. Rihanna tiene un enorme catálogo de éxitos para ella sola, pero también ha sido una de las colaboradoras más exitosas de la industria.

Hubo muchas oportunidades para que algunos de los artistas con los que ha trabajado, como Jay-Z o Eminem, se unieran a ella durante unos momentos, pero esta actuación fue toda Rihanna de principio a fin. Dejó que la música hablara por sí misma con éxito tras éxito tras éxito.

La mayor sorpresa de la noche fue la colaboradora que sí la acompañó en el escenario… ¡que bache! Los fanáticos comenzaron a especular tan pronto como subió al escenario, pero People confirmó que Rihanna está embarazada de su segundo bebé. A$AP Rocky y ella le dieron la bienvenida a su primer hijo en mayo del 2022.

Con información de Toofab