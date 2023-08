Fundaciones León Jimenes y Sinfonía celebrarán Gala de Ganadores Van Cliburn

El evento, que ya es tradición en el país, presentará en un mismo escenario a los tres ganadores de esta prestigiosa competencia internacional.

Santo Domingo, R.D.-La Fundación Eduardo León Jimenes y la Fundación Sinfonía celebrarán la octava edición de la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, que este 2023 celebra 30 años ofreciendo al público dominicano, de manera ininterrumpida cada cuatro años, música de la más alta calidad, y reafirma el compromiso de ambas instituciones con el arte y la cultura.

La República Dominicana tiene el privilegio de ser el único país que reúne en un mismo escenario a los ganadores de este concurso.

El próximo miércoles 13 de septiembre, a las 8:00 p. m., se presentarán en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito los virtuosos del piano: Yunchan Lim (Corea del Sur, medalla de oro). Además, Anna Geniushene (Rusia, medalla de plata) y Dmytro Choni (Ucrania, medalla de bronce), acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional. Todos bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

Para la ocasión se ha seleccionado un programa de lujo: el Concierto en La menor, de Robert Schumann; el Concierto No. 1 en Si bemol menor, de Piotr I. Chaikovski. Y el Concierto No. 3 en Do menor, de Ludwig van Beethoven.

Artistas en escena

En esta gala, los intérpretes invitados estrenarán un nuevo piano de cola modelo D de la casa Steinway & Sons en el Teatro Nacional, que por segunda vez. Asimismo, la Fundación León Jimenes lo estará donando al recinto cultural. Este piano representa el estándar internacional en las salas de conciertos del mundo. Fue construido por una firma que es sinónimo de tradición gracias a sus más de 160 años de existencia.

“El Concurso Internacional de Piano Van Cliburn honra el legado del pianista norteamericano Van Cliburn, quien durante su participación en el Concurso Internacional de Piano Chaikovski de Moscú (1958), en plena Guerra Fría, cautivó al público e inspiró a un grupo de maestros de música y ciudadanos de Fort Worth (Texas, EE. UU.) a establecer un concurso en su nombre”, explica Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía. Desde entonces, atrae a jóvenes pianistas de todo el mundo y se ha logrado convertir en una exitosa iniciativa que celebra la música pianística universal.

Origen del concierto Ganadores Van Cliburn 2023

“Dada su impronta, en el año 1993 la Fundación Sinfonía sugirió a E. León Jimenes celebrar su 90 aniversario con un concierto que presentara a los ganadores de este reconocido concurso”, expone sobre la génesis de esta presentación única en el país, María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes.

Es un evento muy esperado cada cuatro años por el público dominicano, que acude con el mismo entusiasmo de su primera entrega. Para nosotros es una satisfacción el poder contribuir al desarrollo de nuestra cultura, y, sobre todo, una responsabilidad, un compromiso con nuestra nación. María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes.

Este año, como un regalo a la ciudad de Santiago de los Caballeros y zonas circundantes, el concierto será transmitido en vivo en el auditorio del Centro León, libre de costo con reserva previa.

Para ampliar detalles sobre el concierto, programa e intérpretes, los interesados pueden acceder a www.galavancliburn.org.do.

La gala cuenta con los auspicios de E. León Jimenes, Cervecería Nacional Dominicana, Banco Popular Dominicano, Grupo Propagas, Banco BHD, Ernst & Young, Grupo SID y Citi Private Bank.

Las boletas están a la venta a partir de RD$ 500 en la Fundación Sinfonía, comunicándose al 809-532-6600 y [email protected]. También en la boletería del Teatro Nacional y en Uepa Tickets.