Camilo y Evaluna explican por qué Índigo es una bebé no binaria

El matrimonio de los artistas latinos Camilo y Evaluna ha estado envuelto en una serie de críticas que el público aviva a causa de la forma en que crían a su bebé Índigo, la cuál ellos quieren «asignarle» un género. Pese a que biológicamente nació como una niña.

En las últimas semanas, los comentarios sobre el género de Índigo, la bebé no binaria de Camilo y Evaluna, se desbordan en todas las redes sociales que existen.

La razón de esos comentarios provienen mayormente de la forma en que la pareja cría a la pequeña bebé. Ellos explican que se negaron a darle un género a la bebé para que lo elija ella misma cuando esté más grande y pueda tomar decisiones.

El matrimonio también confesó que el nombre de Índigo es un nombre unisex y por eso se lo colocaron, con el fin de que se sienta cómoda si en un futuro no quiere identificarse con el género que tuvo al nacer.

Lo cierto de esto, es que son esos comentarios los que no agradan mucho al público. Principalmente porque ellos consideran que Índigo es apenas una bebé y no debería estar envuelta en esas posturas. En consecuencia, sugieren que la mejor opción sería que la reconocieran como una niña y en el futuro ella decida si quiere cambiarse de género o no.

Mientras tanto, la bebé de 9 meses sigue creciendo rodeada de todo el amor que sus padres, tíos y abuelos le dan diariamente. Sus padres también decidieron que su rostro no se divulgará formalmente en redes sociales, al menos formalmente. Solo hasta que ella tenga la capacidad de decidir si quiere ser expuesta en los medios o no.