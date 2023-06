Bulin 47 y su madre juntos en la pantalla de Times Square

El cantante de música urbana Bullin 47 vivió un emotivo y dulce momento junto a su madre, Mercedes, en Times Square, Nueva York.

El intérprete de Siete pollos compartió una imagen de ambos en una de las icónicas pantallas como homenaje a su madre. Un hecho que recibe positivos comentarios de sus seguidores. Más de cinco mil personas han comentado en la publicación, felicitándolo por tan hermoso homenaje mientras su madre aún está viva».

El breve pero significativo texto que acompaña el video dice. «Te amo Mercedes, mi querida madre, mi mamá».

«Así se valoran las madres, no después llorarla luego de morir», «Mamá no es quien te pare mamá es quien te cría y siempre está hay mamá mercedes se merece», «Como debe sentirse su madre biológica ahora?Madre no es la que engendra si no la que cría», «Nunca le bajes a ese flow con Mercedes» son algunos de los comentarios.