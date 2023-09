Aseguran que la relación entre el príncipe William y Kate se acaba

En toda Europa no se habla de otra cosa que no sea de los intensos rumores y especulaciones sobre una supuesta separación de los príncipes de Gales, William y Kate Middleton.

Los medios de comunicación sacaron a la luz pública pruebas que confirmarían la separación de la pareja, quienes se casaron el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster con una ceremonia por todo lo alto.

Según la prensa un grupo de paparazis captó el exacto momento cuando William y Kate que, siempre realizando sus actividades juntos, decidieron tomar vuelos separadas para asistir a un evento en Francia. Un hecho que llamó la atención de seguidores de la realeza.

William y Kate, los príncipes de Gales, son hoy la pareja más popular de la realeza británica

Además, hace varias semanas, también se registró una gran polémica luego de que William dijera que no iba a asistir a la final del Mundial de Fútbol Femenino entre España e Inglaterra. No obstante, el futuro rey de Reino Unido de manera sorpresiva arribó al juego sin su esposa.

No obstante, especialistas en la información de la realeza aseguran que ambos sucesos no son una prueba de una posible separación de William y Kate, hoy por hoy la pareja más popular de la realeza británica. En primer lugar porque, tras obtener sus nuevos títulos tras la muerte de la reina Isabel II, sus agendas incrementaron sus eventos sociales.

En consecuencia, son muchos los compromisos que deben de hacer en conjunto y por separado, lo que impide que hasta los viajes en avión los hagan juntos.