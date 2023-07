Anuel AA revela rostro de Cattleya, su hija con Yailin La Más Viral

Era predecible una reacción de Anuel AA después que su ex esposa Yailin La Más Viral publicara en sus redes una foto de su hija en común, Cattleya, en brazos de Tekashi 69, enemigo del exponente urbano boricua. Pero la respuesta fue mucho más de lo que se esperaba y desató un revuelo en las redes.

A través de sus redes sociales, el exponente urbano puertorriqueño compartió este miércoles un carrusel de imágenes personales en sus redes sociales donde destaca una en particular. En dicha imagen se muestra a una bebé, y muchos creen que se trata de Cattleya, su hija junto a Yailin La Mas Viral.

«ESA TIRAERA NO ES PA MI, QUIZÁS ES PA MOLUSCO Y CHENTE O TALVEZ ALOFOKE, NO SE JEJE PERO BUENO… pa’ los q hacen podcast (sic)» escribió Anuel en el carrusel de fotos donde aparece la foto de la niña.

La foto publicada por Anuel AA

Desde el nacimiento de su hija, Yailin decidió no mostrar su rostro en las redes sociales, manifestando su intención de mantenerla alejada de la exposición mediática. Al menos hasta que cumpliera entre cuatro y cinco meses de edad.

Algunos rumores indican que Yailin tenía una exclusiva con una revista para revelar el rostro de su hija en un momento posterior.

Las reacciones en las redes van contra Anuel AA

Tras desvelarse la fotografía de la niña, las reacciones en las redes no se hicieron esperar.

«Que suba a cattleya no está mal. Pero subirla en medio de una M de él, porque no tiene ni unas palabras dedicadas a La Niña», «Yo soy Yailin y le pongo una demanda, por publicar una menor de edad. Eso esta mal, aunque el sea su papá», «Con este post confirmó todo lo que dicen de este hombre que mal que utilices tu hija para sonido que poco hombre», «Yailin deja que otro si comparta con su hija pero el papá no? Expliquenme ustedessss», «Si la mantiene tiene derecho a subirla , el nunca la ha negado esa niña ..tampoco nadie esta obligado a estar en un relacion que no quiere por embarazo ..muy mal por Yailin» son algunos de los comentarios.

Se recuerda que Anuel y Yailin, padres de la pequeña Cattleya, se encuentran en un proceso de separación por “mutuo consentimiento”. De acuerdo a los datos, los abogados de ambas partes se reunirán para lograr un acuerdo de “regularización de la citación”.