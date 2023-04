Andrés García se enamoró 140 veces: estas fueron sus 4 esposas

A los 81 años murió el actor Andrés García, luego de una larga lucha contra la cirrosis hepática que sufría desde hace varios años. En un recorrido por su vida, se puede ver los romances que tuvo de los cuales algunos llegaron al matrimonio, mientras que otros solo quedaron en un noviazgo. Para la década de los 70 a los 90, fue el galán de películas y telenovelas, donde muchas mujeres estuvieron pendiente de él.

Fue Sandra Vale la primera en tener el papel de esposa, porque los dos se casaron en 1967 y duraron seis años. De ahí nacieron sus primeros hijos Andrés García Jr. y Leonardo García. Este último ha sido reconocido por su físico y parecido con su padre.

Sandra Vale, exesposa de Andrés García, y el hijo de ambos Leonardo García

Luego de su ruptura con Vale, se casó con Fernanda Ampudia con quien tuvo a Andrea García, quien ha sido su única hija hembra. Aunque los dos tomaron caminos diferentes, fue el año pasado que retomaron la comunicación.

María Fernanda Ampudia se casó con Andrés García en 1974

Después de eso, contrajo nupcias con la sobrina de Pedro Infante, Sonia Infante, en 1980, aunque con ella no tuvo hijos y se separaron en 1992. Cabe destacar que Sonia murió a los 78 años por un paro cardiaco en el 2018.

Sonia Infante y Andrés García

Por último, su última esposa y quien estuvo con él hasta el final de sus días fue Margarita Portillo, con quien se casó en el 2011. Se conocieron por un sobrino de la mexicana y con quien tuvo buena relación hasta el 2020. Sin embargo, se unieron luego por la salud del actor.

Margarita Portillo, la última esposa de Andrés García

Andrés García «empezó temprano»

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, aseguró que sus inicios en el mundo del amor fueron muy temprano. “Yo recuerdo que empecé a contar desde como los 12 años porque fui un niño precoz y era alto para mi edad, y hasta los 18, 19 años, estuve contando las mujeres con las que había hecho el amor y andaba por las 600 y pico, 800, no me acuerdo”, contó hace tiempo.

“Fui infiel, por eso tenía los pleitos y las separaciones, pero he tenido mujeres muy bellas, muy hermosas, muy encantadoras. Me casé con varias de ellas y con otras no me casé porque estaba ya casado, pero vivía con ellas”, expresó y aseguró que vivió con 16 mujeres diferentes, pero se enamoró 140 veces.

Otras personas que están en su lista son Carmen Campuzano, Anel Noreña, Isela Vega, Irma Serrano, entre otras. Se rumora que hubo coqueteos con la vedette Lyn May y con María Félix, aunque no hay nada confirmado hasta los momentos.