Adele confirma que se ha casado con Rich Paul

La Cantautora y multinstrumentista Adele ha confirmado que está casada con el agente deportivo Rich Paul después de que surgieran rumores en torno a si habían contraído o no matrimonio.

La cantante, de 35 años, sorprendió a sus fans durante la grabación del programa de comedia de Alan Carr en Los Ángeles al revelar que se había casado con su pareja, una noticia que dejó completamente asombrados a sus seguidores.

Asimismo, todo ocurrió mientras la artista se encontraba entre el público y el presentador, que además es íntimo amigo de la cantante, preguntó a la multitud si alguien se había casado recientemente y es cuando su amiga Adele gritó: «Sí, lo hice».

En un concierto Adele confesó que era casada

No es la primera vez que la intérprete de Someone Like You asegura que es una mujer casada. En un vídeo en TikTok una mujer le pide matrimonio durante uno de sus conciertos, a lo que Adele responde con humor: «No puedes casarte conmigo, soy heterosexual, mi amor, y mi esposo está aquí esta noche». Previamente la estrella desató los rumores de que se había casado con el agente deportivo, de 41 años, cuando se refirió a su pareja como «mi esposo» el pasado mes de septiembre en Las Vegas.

En las últimas semanas han planeado los rumores de boda entre la pareja. El agente y fundador de Klutch Sports Group, una de las agencias más conocidas de la NBA de representación de jugadores, insinuó que efectivamente se habían casado, pero su deseo precisó es mantener su vida personal alejada del foco mediático. Durante una entrevista en CBS Mornings en octubre, cuando se le preguntó si podía referirse a Adele como «Sra. Paul«, él respondió: «Puedes decir lo que quieras».

Inicios de su relación con Paul

Adele y Paul comenzaron su relación en 2021, a pesar de que se conocieron hace años en una fiesta de cumpleaños.

«Fuimos a una cena que, según él, era por trabajo. Pero yo me preguntaba cuál era el trabajo por el que teníamos que quedar. Era la primera vez que estábamos solos y no con amigos», explicó la cantante. Confirmaron su romance después de que concluyera el divorcio de la cantante con Simon Koncecki, padre de su hijo Angelo, de 11 años.

Un año después de dar por terminado su matrimonio, Adele afirmó que se había mudado con su novio a su nueva mansión, de 55 millones de euros, en Beverly Hills (California), que había pertenecido a Sylvester Stallone.

Por otra parte, el pasado mes de febrero se habló de que la pareja podría haberse comprometido después de que la cantante luciera un impresionante anillo, cuyo valor podría superar el medio millón de euros, durante uno de sus conciertos en Las Vegas. Una pieza que había lucido un año antes y que ya había hecho saltar las alarmas. Las sospechas por fin se han confirmado y la pareja se ha dado el sí, quiero después de dos años de relación.

Con información de: Hola.com