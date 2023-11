¿Cuánto cobrará la princesa Leonor tras la jura de la Constitución?

España.- La princesa Leonor juró este martes la Constitución en el Congreso de los Diputados. La capital se ha vestido de gala y la Cámara Baja paralizó su actividad para celebrar el 18 cumpleaños de la primogénita de los monarcas, Felipe VI y la reina Letizia.

La heredera al trono ha presidido un acto cargado de simbolismo, que ha ido de la mano de unas férreas medidas de seguridad y un amplio despliegue policial. La Princesa de Asturias ha prometido lealtad y ha pedido la “confianza” de los ciudadanos españoles.

El 31 de octubre quedará, sin duda, marcado en el calendario por suponer un antes y un después para la Casa Real.

Por otra parte, en los próximos meses, la Princesa de Asturias empezará a tener un papel más relevante en la vida política y social del país. La primogénita de los reyes asumirá, con este paso, nuevas responsabilidades. Los ciudadanos, como consecuencia, se preguntan qué repercusiones tendrá este ascenso en las arcas públicas. ¿Qué funciones va a desempeñar? ¿Cobrará un sueldo la princesa Leonor ahora que ha cumplido la mayoría de edad? ¿De cuánto será la asignación?

Origen de los ingresos de la Casa Real

El dinero que reciben los miembros de la Casa Real es público y viene asignado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que puede cambiar cada año. La institución suele desglosar las cantidades para detallar qué porcentaje recibe cada uno de los miembros de la Familia Real.

También en 2023, la partida presupuestaria ha alcanzado los 8,43 millones de euros. El jefe del Estado, Felipe VI, recibe y distribuye el dinero para el sostenimiento de la monarquía, de modo que la retribución de la princesa Leonor dependerá, en última instancia, de lo que decida su progenitor.

¿Qué sueldo tendrá la princesa Leonor?

No todos los miembros de la Familia Real reciben un sueldo público. En estos momentos, solo Felipe VI y Letizia tienen una asignación de este tipo 269.296 y 148.105 euros respectivamente. La reina emérita Sofía también tiene acceso a una retribución de 121.186 euros, aunque no sigue en el cargo. Las princesas Leonor y Sofía, al menos de momento, no disponen de ningún tipo de salario. Por su parte, el emérito Juan Carlos I no tiene sueldo público desde hace tres años, cuando su hijo le retiró la asignación anual. La princesa Leonor, por otro lado, renunció al sueldo de cadetes 417 euros al mes que reciben sus compañeros de la Academia General de Zaragoza por la formación militar. Los alumnos tienen derecho a una retribución dé 417 euros al mes durante los dos primeros cursos, mientras que el tercer año la cuantía asciende hasta los 668 euros mensuales. La heredera al trono ha rechazado esta asignación.

Fuente: Infobae