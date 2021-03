Voluntariado LGBT Dominicano dice Lechuga siempre ha expresado respeto a la comunidad

Santo Domingo, RD.- El presidente del Voluntariado LGBT Dominicano, Yimbert Feliz Telemin, reconoció que se trató de una opinión sobre sexo biológico y no de identidad de género el comentario emitido por el comunicador Milton Cordero el pasado lunes en el programa "Más Que Noticias", tras presentar una historia acerca de dos hermanas brasileñas que se reasignaron sexo.

En ese sentido, Feliz explicó que en las últimas horas ha recibido una avalancha de mensajes ofensivos, agresivos y calificativos negativos sobre el presentador de televisión de CDN, razón por la cual, según dijo, decidió ver el video completo antes de juzgar sin contexto.

“Aquí lo que me está hablando es de sexo biológico, no de identidad de género. Porque las veces que se ha referido a las compañeras travestis, transexuales y transgénero lo hace de una manera muy respetuosa refiriéndose a ellas como mujeres, no como hombres”, sostuvo Feliz en CDN, al ser invitado por el programa.