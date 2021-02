Una familia estadounidense sale a plantar un árbol en su patio trasero y encuentra una bolsa llena de armas

El arsenal recuperado por las autoridades incluye dos rifles de grueso calibre, más de 10 cargadores y dos pistolas. Las armas son ahora analizadas por los investigadores para descartar su posible uso durante la comisión de algún delito.

Homeowners in a valley home were digging a hole for a tree when they dug up more than they asked for! They found a duffle bag with rusted rifles and handguns inside. They called #PHXPD and gave them to detectives, who will investigate if these firearms were used in any crimes. pic.twitter.com/3EKouHHtpr

— Phoenix Police (@PhoenixPolice) February 23, 2021