Instagram esconde accidentalmente los “me gusta” durante unas horas

¿Notaste que ya no te aparecían los likes en Instagram cuando oprimías el corazón? No, no era tu internet. Esto se debió a un error de Instagram que ocultó brevemente los likes de algunos usuarios este martes, luego de que la compañía expandiera accidentalmente una prueba de larga duración de esta función.

"Hemos estado probando una nueva experiencia para ocultar likes en publicaciones. Agregamos involuntariamente a más personas a la prueba de hoy, lo cual fue un error; estamos solucionando este problema y restaurando los recuentos similares a esas personas lo antes posible", dijo un vocero de Facebook a CNN.

En redes sociales, varios usuarios informaron haber visto el cambio en sus perfiles con los likes reemplazada por la frase "y otros".

Instagram ha realizado pruebas limitadas de ese cambio durante años ; en 2019, la compañía dijo que comenzaría a eliminar la cantidad de likes de un número limitado de cuentas en Canadá. Instagram no ha proporcionado una línea de tiempo para cuándo espera que los likes ocultos se desplieguen ampliamente.

Si bien los seguidores no podrían ver la cantidad total de me gusta que recibió una publicación, el propietario de la cuenta aún podría, dijo Instagram en ese momento.

Los usuarios podían hacer clic para ver una lista completa de las cuentas a las que les gustó la publicación, pero no podrían ver un número que destacara a cuántas personas les gustó.

Instagram enmarcó el movimiento como una forma de ayudar a reducir la presión para acumular likes en la plataforma.

Los likes, que aparecen como corazones en Instagram, a menudo se utilizan como medida de popularidad.

Con información de milenio.com