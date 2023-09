Alcántara tiene un esguince de ligamentos en el codo derecho

MILWAUKEE – Una prueba de resonancia magnética reveló que el as de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara, tiene un esguince en el ligamento colateral cubital del codo derecho, dijo el manager Skip Schumaker antes del juego de Miami contra Milwaukee el miércoles.

Alcántara fue diagnosticado inicialmente con una distensión del flexor del antebrazo derecho y fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 6 de septiembre después de sentir molestias durante su apertura del 3 de septiembre.



El miércoles tiró pelotas por primera vez desde esa salida.

Leer también: Alex Rodríguez delató a colegas y mintió a los Yankees: ESPN

“Obviamente, cualquier cosa con el codo te preocupa”, dijo Schumaker. “Pero él todavía se siente como si pudiera empezar a tirar pelotas e ir avanzando, proceso que comenzó hoy. Vamos a tomarlo día a día”.

Esta es la primera vez que Alcántara, que tiene una EFE de 4.14 en 28 aperturas esta temporada, va a la lista de lesionados en su carrera debido a un problema en el brazo.

El miércoles lanzó sobre terreno plano bajo la atenta mirada del personal de trainers de los Marlins. Al hablar con los periodistas después, el diestro dijo que su brazo se siente “100 por ciento bien” en este momento.



Sus próximos pasos no están claros de inmediato, y tanto Alcántara como Schumaker no se comprometieron a decir si Alcántara regresará esta campaña. Ambos hicieron hincapié en que están tomando las cosas día a día.



A los Marlins les quedan 16 juegos, excluyendo el del miércoles contra los Cerveceros. El martes es el primer día en el cual Alcántara puede salir de la lista de lesionados.



“Diré que verlo lanzar siempre es algo bueno”, reconoció Schumaker. “Y de nuevo, es una proceso. Vamos a verlo todos los días e ir de allí”.



Dijo Alcántara: “No lo sé. No puedo decir que sí. No puedo decir que no. Sólo tengo que ser positivo. Tengo que seguir diciéndomelo día a día e intentar aprovechar la oportunidad”.