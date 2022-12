Usan camiseta de Messi como alfombra en un bar de Francia

En un bar de Francia, colocaron la camiseta de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain (PSG) como alfombra, después de que Argentina venciera en la final del Mundial de Catar 2022 el domingo.

En las redes sociales, se ha hecho viral una foto en la que se ve una réplica de la camiseta del PSG con el nombre de Messi y el número 30 a la entrada de un bar bajo un cartel con la frase: «No olvides limpiarte los pies antes de entrar».

Image: The entrance of a bar in France, "Remember to wipe your feet when you enter." pic.twitter.com/wX525v0fc3