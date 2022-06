La ex atleta recibió un castigo de siete años de prisión domiciliaria por dar muerte a su pareja.



Ver crecer a sus cuatro hijos y educarlos es la meta inmediata de Juana Castillo, atleta dominicana condenada a 7 años de prisión domiciliaria por la muerte de su pareja.



Los días son largos para Castillo, ex competidora de rango internacional en varias pruebas del atletismo, quien alegó defensa propia tras dar muerte a Luis Disla, en un hecho ocurrido en 2020.



“Quiero aprovechar el tiempo para compartir con mis cuatro hijos y educarlos. Ayudarlos a salir adelante”, expresó la también ex atleta de la Policía Nacional.



El jueves, el Tribunal Colegiado de Justicia de El Seibo desestimó el pedido de una condena de 20 años contra la ex atleta. “Me siento resignada. Es un alivio que no me condenaran por más tiempo y debo agradecer a mi abogado Félix Portes por todo su apoyo”, manifestó. Castillo ya cumplía prisión domiciliaria como coerción y dice Portes ha sido un aliado para ello.



En su casa del batey La Higuera, en El Seibo ocurrieron los hechos y allí guarda prisión domiciliaria Castillo, conocida como Nachi. “Aquí entreno en el patio”, relata mientras señala una pesa hecha con cemento dentro de latas de metal.



Castillo tiene vocación para entrenar atletas nóveles y es algo que quiere hacer en el futuro. “He entrenado a algunos jóvenes de aquí que ya van a competencia superiores. Me gusta y aprendí mucho de mis mentores, especialmente Mariano Cedeño.



Cedeño es un propulsor histórico que ha llevado a decenas de atletas del batey La Higuera al nivel de medallistas del área centroamericana y continental.



Sus entrenamientos en un terreno baldío que colinda con un potrero han producido a campeones nacionales y medallistas internacionales como la heptatlonista Francis Manzanillo, la lanzadora de jabalina Fresairis Santana, la velocista Fanny Chalas, la corredora de fondo Ana Joseph, y la propia Nachi, entre muchos otros.



Castillo se destacó en varias pruebas como Héptatlon, salto alto y los 110 metros con vallas.