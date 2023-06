José Ludwig Rubio emplazó a Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, a decirle al país cuales son las alegadas “faltas graves” que ha cometido el entrenador de alto rendimiento.

Rubio responde así a varios reportes de prensa que citan declaraciones de Suero Correa sobre los motivos que llevaron a la federación a dejarle fuera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y otras competiciones del ciclo olímpico.

“Emplazo al presidente de la Federación Dominicana de Atletismo a que le enseñe al pueblo dominicano las sanciones de las que he sido objeto y que enseñe esas faltas graves. También tendrá que responderme a nivel personal porque uno tiene una trayectoria de 37 años en este deportes, intachable en todos los aspecto, para que él, por abuso de poder, salga a hablar de faltas graves sin decir cuales fueron esas faltas graves”, expresó Rubio durante una entrevista con el programa radial Mañana Deportiva de CDN Radio 92.5.

“Yo no he matado a nadie, no he robado, no he violado a nadie para que este señor, sin llamarme a ninguna reunión en los 12 o 13 años que tiene ahí, venga a hacer este invento a raíz de la queja de los atletas”, agregó Rubio.

Rubio es el entrenador de nueve de los 35 dominicanos clasificados al atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador y, a pesar de ello, no fue convocado por la federación para asistir a la cita multidisciplinaria.

Suero Correa dijo este viernes en el programa Revista Deportiva, de CDN Deportes, que Rubio tiene “temas pendientes” con la federación.

Rubio es un antiguo presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo que ha tenido grandes éxitos como entrenador de Luguelín Santos, Fiordaliza Cofil y otras figuras del atletismo local.

En el sistema actual de la Federación Dominicana de Atletismo, los atletas son libres de trabajar con el entrenador que quieran. José Rubio, Félix Sánchez y Yassen Pérez son los entrenadores con mejores resultados competitivos en los que se considera el mejor momento de la historia del atletismo dominicano.

En principio, los atletas a cargo de José Rubio amenazaron con no asistir a los Juegos, pero Correa asegura que la delegación estará completa en San Salvador.