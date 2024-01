El ejecutivo del COD se queda sin quórum tras anuncio de Mejía

Las posibilidades de quórum en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) se esfumaron este jueves cuando Luisín Mejía anunció que no tomará parte del conflicto que afecta al organismo.

Mejía es miembro del ejecutivo del COD en su condición de miembro del Comité Olímpico Internacional, pero aclaró que no ha ejercido ni ejercerá esa condición.

Seis miembros del ejecutivo renunciaron el martes argumentando diferencias por la incapacidad del organismo para lograr consenso y realizar acciones propuestas durante el proceso de elecciones del organismo, celebrado en diciembre del 2022.

El artículo 43 de los estatutos del organismo olímpico manda a que, ante la renuncia de más de la mitad de los miembros, se debe convocadar nuevas elecciones.

La presencia de Mejía eleva a 12 la cantidad de miembros votantes y ambas partes esgrimen argumentos encontrados sobre si el también presidente de Centro Caribe Sport debe contar como un ejecutivo votante.

“Por razones de mi tradicional proceder no he asumido nunca esa función y una vez salí de la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, en enero del 2021, y a pesar de ser miembro del ejecutivo, no asistía a ninguna reunión ni asamblea y en los últimos tres procesos eleccionarios no he ejercido el voto”, expresó el expresidente del COD en un video enviado a la prensa y publicado en redes sociales.

Leer También: Alberto Rodríguez insta a organizar una comisión mediadora en conflicto COD