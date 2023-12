Caso Esgrima: COD refuta acusaciones de Gilberto Soriano contra Neftalí Santana

La situación de la Federación Dominicana de Esgrima, derivada de la suspensión de los miembros del comité ejecutivo por parte del Comité Olímpico Dominicano (COD) pica y se extiende.

Luego de que Gilberto Soriano, en nombre de la Asociación de Esgrima del Distrito Nacional, señalara que el doctor Neftalí Santana, asesor jurídico del COD, está agravando la crisis de la citada federación, el organismo olímpico refutó la acusación.

Soriano hizo sus declaraciones en el programa Revista Deportiva de CDN Deportes, donde fue entrevistado el pasado martes.

Soriano se hizo acompañar en dicho espacio por Cuqui Luna, en representación de la asociación de la provincia Santo Domingo, Lenny Sandoval, de San Pedro de Macorís, y Wilmer Payano, también del Distrito.

leer también: Federación Dominicana de Baloncesto celebrará Gran Final del Convivio de Minibaloncesto

Una nota de prensa emanada del COD, dice “que de esas tres asociaciones, sólo la de San Pedro de Macorís está legalmente afiliada a la Federación de Esgrima, según consta en los documentos depositados por las autoridades de ese organismo en fecha 29 de mayo del 2023, tanto en el COD como en el Ministerio de Deportes. Por lo que desconoce a las referidas asociaciones del Distrito Nacional y de Santo Domingo”.

Según la nota, “al refutar las declaraciones de los llamados directivos de esas asociaciones, el COD conversó con Elías Clase, tercer vocal de la Fedomes, y Marcos Clase, primer vicepresidente, quienes explicaron la situación que generó las falsas acusaciones en contra del doctor Santana”.

La nota relata que “Marcos Clase reveló que el grupo, conformado por ocho miembros del ejecutivo de la Fedomes, depositó una comunicación en el COD, dejando saber la inconformidad con el actual presidente de ese organismo Luis Ciprián y su accionar ante el Comité Olímpico.

Los miembros de la Fedomes dijeron que, en una reunión, el grupo no aceptó la propuesta de Gilberto Soriano, quien dice ser titular de la Asociación de Esgrima del Distrito Nacional, y de ser el líder del grupo”.

La Federación Dominicana de Esgrima es una de cinco enfrentan suspensiones por el COD en la actualidad.

“Quisimos escuchar a Gilberto Soriano simplemente, pero en la reunión dijo que él iba a encabezar el grupo, y no nos gustó; nos prometió que iba a lograr la reintegración de la federación ante el Comité Olímpico y le dijimos que no, que los miembros del ejecutivo es que tenemos que resolver nuestro problema”, sostuvo Marcos Clase, según la nota.

Agrega que Clase indicó que Soriano entonces, ante esta observación, reaccionó y les aseguró que no está interesado en ningún cargo en la federación y que su interés es por la pasión que siente por la esgrima.

Al ser consultado sobre que el doctor Neftalí Santana se esté comunicando con un grupo de esgrima, Elías Clase señaló que: “Eso no es cierto, nosotros llamamos al doctor Santana por teléfono, y al consultarlo sobre el tema, nos señaló que el problema deben resolverlo en reunión del comité ejecutivo de la federación, no con terceros, y que se pongan de acuerdo como lo establecen los estatutos. No es cierto que nos solicitara documentos, solo nos sugirió que resolviéramos internamente, como lo establece la ley, y eso no es una intromisión. Por lo que desmentimos lo declarado por el señor Soriano. Santana no nos ha exigido nada, ni nos ha dado ninguna opinión. Desmiento eso”.