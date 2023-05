Carmelo Anthony anuncia su retiro de la NBA

Carmelo Anthony finalmente hizo el anuncio oficial de su retiro del baloncesto profesional. El alero marcó una carrera legendaria en la NBA que lo posiciona como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en este deporte.

A sus 38 años, el nacido en Brooklyn dice adiós de los tabloncillos oficialmente, jugando por última vez a nivel profesional en la temporada 2021-2022, con el uniforme de Los Ángeles Lakers, al lado de su amigo, LeBron James.

A través de un video en sus redes sociales, el ahora ex-jugador hizo el anuncio oficial de su retiro del baloncesto.

Si bien Anthony es considerado de los mejores de la historia, será de esos jugadores que pasaron por el mejor baloncesto del mundo y se retiraron si conquistar un anillo de la NBA. Sin embargo, logró otras distinciones tales como:

10x NBA All-Star, 6x All-NBA selection, 9th most points all-time and 75th Anniversary Team member…



