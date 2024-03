Ben Bourgeois gana Primer lugar Gran Final TOP8 MSR8 del “Masters Surf Reunion” en su octava edición

El evento que fue un encuentro de generaciones del más alto nivel del surf , un encuentro de amigos, de diferentes países se realizó en Playa Encuentro, Cabarete, el segundo lugar Gran Final TOP8 MSR8: Jeison Torres de Costa Rica; tercer lugar, Magnum Martínez, Venezuela y Cuarto lugar Gran Final Pablo Díaz de Puerto Rico

Cabarete, Puerto Plata.- En esta edición participaron más de 100 surfistas que compitieron en las categorías “Master”, “Gran Master”, “Kahuna”, “Gran Kahuna”, “Legends”, “Master Damas”, “Come-Back” y “Padre Hijo” y una Gran Final Master con US$13,000 en premios. También un “Expresión Session” con destacados surfistas categoría OPEN locales e internacionales.

Organizadores:

Los organizadores del Masters Surf Reunion, Luis Aracena, director del evento e Isabel Puig, subdirectora se mostraron satisfechos con esta edición que consolida como uno de los más importantes eventos del área en el que participan un gran número de surfistas nacionales y extranjeros y destacando la declaración de Cabarete como Capital de los deportes de Ola y Viento del Caribe, colocándolo en un punto de interés importante para el turismo del país.

El primer lugar Expression Session Open: Manuel Selman, surfista olímpico chileno,residente en Cabarete. En la Categoría Padre-Hijo, el primer lugar fue para Danny y Néstor García. En la categoría Master Nacional (35+)

Master Nacional:

el primer lugar Master Nacional fue para Víctor Peralta; Categoría Gran Master Nacional (40+), Pedro Fernández; Categoría Kahuna Nacional (45+), Carlos Fernández; Categoría Gran Kahuna Nacional (50+), Robert Reid; Categoría Legend Nacional (55+), Robert Reid; Renglón Overall-Internacional Categoría Master Damas (35+); Enilda Alonso de Panamá; Categoría Master Overall (35+), Ben Bourgeois, Estados Unidos; Categoría Gran Master Overall (40+)

Primer lugar Gran Master Overall:

Magnum Martínez de Venezuela; Categoría Kahuna Overall (45+), Ben Bourgeois-Estados Unidos; Categoría Gran Kahuna Overall. (50+); Danny García-España; Categoría Legend Overall (55+):Robert Reid de República Dominicana.

La ceremonia de apertura se celebró en restaurante Coconuts de Cabarete. La competencia de surf se desarrolló en Playa Encuentro. Hubo una de las noches una fiesta con temática de los 80’s en Restaurante Tuva en Playa Encuentro, Cabarete con el DJ Elvis Calderón. El último día, la ceremonia de clausura y entrega de trofeos y premios en el restaurante Coconuts de Cabarete.

El “Masters Surf Reunión 8” contó con varias empresas patrocinadoras como ADSM, Junta Distrital de Cabarete, Banreservas, Ministerio de Turismo, Surf Wind City, Cabarete Distrito Municipal, United Gas, Iberia Airlines, Gulf Oil, Air Nostrum, Cerveza República, Unión Eléctrica del Norte , Cable Del Norte, F500 Encapsulator Technology, Grupo Bonanza, LAGA, Fundación AES, Monster, La Garza, Benedetto, Coconuts Restaurant, Caribe Connection Real Estate, Carambola Surf House, El Kaoba Hotel, Hotel Magnífico, Cabarete Maravilla Eco Lodge, The Search DR, Parallel, Gorditos, North Shore Grill,100% Pan, Lupa Queseria, Cabarete Rippers, M2 Surf Hardware, Waikiki Surf & Beachwear, Mariela Domínguez, Cigarros CDR, Padel Pro RD, Del Oro, Sun Bum, Carib Wind, Centro Marino Forrest, Curly Love, Runners Adventures y Sylvan Art Soap