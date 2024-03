Abinader responde a Acnur: «No pararemos las deportaciones a Haití ni autorizaremos campos de refugiados»

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, dijo en una entrevista para la cadena BBC que la República Dominicana no va a detener las deportaciones de haitianos ni autorizará, por el momento, campos de refugiados.

El mandatario expresó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) es la que debe de actuar y que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo para ayudar a Haití.

“Llevamos más de tres años diciendo que Haití está entrando en el caos; que fuimos los primeros que usamos la palabra «somalización» de Haití, y no pueden pedirle a República Dominicana que resuelva el problema haitiano. No lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más. Y eso es lo que le hemos estado pidiendo a la ONU desde 2021” Así se manifestó el presidente Abinader ante la petición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de otorgar refugio a nacionales haitianos que están en riesgo por la violencia en ese país.