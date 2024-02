JCE está preparada para enfrentar cualquier intento de jaqueo de sus equipos  

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) colocó todos los mecanismos de control necesarios para evitar cualquier intento de jaqueo de los equipos que se utilizarán para escanear, digitalizar, impresiones y transmisión (EDET) de los resultados de las elecciones municipales del domingo 18 de febrero.

La afirmación la hace el director de Informática de la JCE, quien indicó que el organismo comicial ha preparado una superficie de ataque informático, ante un intento por cambiar el cómputo de los votos.

“Esos equipos no van a estar expuestos más de 36 horas, es decir, un jaquer necesitaría a lo mejor dos semanas o tres semanas para intentar romperlo (sistema tecnológico), al final todos los procesos son vulnerables, si yo le doy el tiempo” Johnny Rivera

Aunque en términos tecnológicos no se puede hablar de un sistema 100% seguro, Rivera precisó que en el caso de la JCE su sistema no puede vulnerarse en poco tiempo, porque cuenta con una red privada, que no se puede intervenir.

Seguridad tecnológica en las elecciones: desafíos y soluciones

La red tecnológica está entre los recintos electorales, una compañía telefónica y la JCE, la cual no utiliza internet, según informó Johnny Rivera. Asimismo, indicó que en las pruebas realizadas los equipos, parte de los técnicos de las organizaciones políticas intentaron penetrar al sistema y no lo lograron.

Explicó que en la primera prueba de los equipos de EDET se identificaron algunos problemas en la conectividad de la impresora, pero en la segunda se le aplicó una denegación del servicio y se trató de imprimir un gran volumen de papeles para comprobar si se generaba un colapso, pero eso no se produjo.

La principal instrucción de la Dirección de Informática de la JCE a los técnicos, con respecto al procedimiento de las impresoras, es apagar el “Wifi”. Además, aunque se logre imprimir cualquier otro documento que no sea un acta electoral, al momento de escanear es rechazado en el proceso de validación.

Personal técnico

En las elecciones municipales para la escogencia de las autoridades en las Alcaldías, Regidurías, Directores de Distritos Municipales y Vocalías, cerca de 8,000 técnicos de la JCE y de los recintos electorales estarán laborando con los 18,800 equipos de EDET, de esa cantidad 16,851 se utilizarán en el terreno y 1,949 estarán de respaldo o “backup”.

En los recintos electorales están asignados 7,100 técnicos, unos 6,500 laborando y 600 de respaldo, en una distribución de uno por cada cuatro colegios electorales.

Este personal se encargará de instalar una computadora laptop, una impresora multifuncional, un inversor, con capacidad de 8 horas de energía. Además, un equipo Modern, para hacer la transmisión; y una memoria USB, para tener una copia de seguridad.

Destacó que la calidad de la capacitación del recurso humano se validó con las pruebas realizadas en el proceso de clonado de los equipos EDET.

“Nos dimos cuenta de algunos aspectos que teníamos que fortalecer y es por eso que ahora iniciamos un proceso de reforzamiento. Como yo le llamo, es un simple decálogo de recordarles algunas cosas, pero entendemos que esos técnicos ya están preparados. Pero siempre es importante darles un reforzamiento” Johnny Rivera

La instalación de los equipos EDET en los recintos electorales se realizará el sábado 17 de febrero, un día antes del proceso de votación municipal.

Conectividad de la JCE

El funcionario informó que la conexión de los recintos electorales con la sede de esa institución ha mejorado bastantes desde las pasadas elecciones.

“En las elecciones de marzo de 2020 tuvimos una conectividad que abarcó el 94% de los recintos electorales, eso para mayo mejoró y subió a un 97%. Ahora mismo, la conectividad está en un 98%, es decir, las telefónicas han ido mejorando bastante esa conectividad” Johnny Rivera

Aclaró que ese 2% de recintos que no tienen conectividad, en términos de resultados, no impactan, ya que representan entre un 7% ó un 8%. El protocolo establecido es que esos cómputos sean transmitidos desde las juntas electorales de su municipio.