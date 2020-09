Abogada de Marlin acusa a Martínez Hoepelman de beneficiarse con casos sensibles

Dice utiliza promoción mediática

Santo Domingo, RD.- La abogada de Marlin Martínez, Ingrid Hidalgo, denunció que su colega José Martínez Hoepelman, sólo busca beneficiarse de manera particular, utilizando la promoción mediática que le provee casos sensibles como la muerte de la adolescente Emely Peguero.

“Este proceso le ha servido a él para lucrarse, se ha lucrado, ¿qué fue lo hizo?, grabar un video con la señora Adalgisa convocando de manera irresponsable que vengan a hacer lío aquí en San Francisco de Macorís”, fue lo expresado por Hidalgo al ser abordada por periodistas en las afueras del palacio de justicia donde se conoce el hábeas corpus que busca la libertad de su clienta Marlin.

La abogada se refirió al tema luego de opinar acerca de la renuncia al contrato de asesoría gratuita que tiene Martínez Hoepelman con el Consejo del Ministerio Público sin cobrar los RD$5 millones establecidos en el mismo como penalidad por su rescisión.

“Yo no esperaba que Martínez Hoepelman con una carrera, permitiera firmar que el Estado dominicano tenga que darle cinco millones de pesos si la magistrada procuradora no decide seguir con los servicios, ¿qué es eso?, porque está bien, usted tiene derecho a trabajar gratuitamente, yo le he trabajado gratuitamente al que yo quiera. Ahora si a mí no me quieren seguir contratando, ¿tienen que darme cinco millones de peso?... ¿y así es que el piensa defender el pueblo?”, indicó.