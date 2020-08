View this post on Instagram

A un día de la explosión en el puerto de Beirut, Líbano, que dejó más de 100 muertos y 4 mil heridos, este miércoles se registró un incendio en un mercado en la ciudad de #Ajmán en los Emiratos Árabes Unidos, en la costa del Golfo Pérsico. . . Los equipos de Defensa Civil se encuentran en el lugar para tratar de sofocar las llamas. Varios residentes del lugar han compartido imágenes del incendio en redes sociales. . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana