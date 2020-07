Comparten fotos de perros enjaulados antes de ser sacrificados para preparar una tradicional sopa surcoreana

Corea Sur.- Una organización benéfica británica de defensa de los derechos de los animales ha compartido imágenes impactantes de perros enjaulados que serán utilizados como ingrediente principal en la preparación de una tradicional sopa en Corea del Sur, informa el diario Daily Mail.

La organización NoToDogMeat asegura que en la nación asiática aún se mantiene la tradición de comer 'boshintang', una sopa con carne canina, y que con ese propósito los animales son criados en granjas o se sacrifican perros callejeros.

NoToDogMeat impulsa un boicot a la práctica de comer esa sopa, cuyo consumo es popular entre mediados de julio y primeros de agosto, coincidiendo con las semanas más calurosas del verano. La directora de esa organización, Julia de Cadenet, explicó que en el 2017 el Ayuntamiento de Seúl ordenó el cierre de los establecimientos que se dedican a la cría de perros con este objetivo, si bien no se ha logrado erradicar por completo esa actividad.

Pictures show caged puppies ahead of their slaughter to be turned in to traditional South Korean broth https://t.co/I3v13VnDQH

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 21, 2020