La polémica reaparición de Luis Miguel en un comercial de Uber Eats

El Sol de México se convirtió en una de las tendencias más importantes de Twitter por su regreso a los anuncios comerciales, pero lo recibieron con puros memes

México.-Luis Miguel es el intérprete más popular del momento, luego de haber llevado su vida hasta la pantalla chica de los hogares mexicanos. Nos mantuvo a la expectativa de una segunda temporada, pero también de su regreso al estudio, a los escenarios y a la vida en la farándula.

Sin embargo, es muy común en él desaparecer por algún tiempo de los medios de comunicación, pues no es muy fanático de la prensa ni de las entrevistas, lo que provoca un mayor asombro cada vez que vuelve a asomar su nariz por algún lugar.

“Esta noche voy a cenar Fetuccino con salsa de trufas blancas y queso parmesano”, es la frase que inicia el nuevo comercial de la empresa Uber Eats y El Sol de México. “Mi incondicional amigo”, termina el cantante después de que una bolsa con el logo del patrocinador acaba sobre su piano.

El pequeño clip nos rememora a uno realizado por el intérprete en los años ochenta con la marca Sabritas, donde aparece también al piano, pero al tiempo que canta, toca el instrumento y el producto posa sobre su instrumento.

A pesar de resultarnos tremendamente épico su regreso a los comerciales de productos comestibles (donde llegó a representar marcas como Ferrero Rocher), la publicación del comercial en las redes sociales no tuvo un recibimiento precisamente caluroso y con cariño.

De hecho, se hizo viral gracias a una serie de memes que hicieron referencia a la crisis que supuestamente vivió hace tiempo con cuestiones de dinero, además de echarle la culpa de su “nuevo trabajo” al COVID-19 y los problemas económicos que ha causó en todo el mundo.

Los usuarios, principalmente de Twitter, se dividieron en opiniones. Mientras unos destacan la elegancia, porte y buen gusto que le caracteriza, otros piensan que no es la clase de publicidad que debería tener, mientras que la mayoría optó por hacer toda clase de chistes.

Es de destacar el buen estado de salud en que podemos ver a Luis Miguel en el comercial. Ha sabido envejecer muy bien, además de conservar su broncreado siempre perfecto y una sonrisa de oreja a oreja en el comercial que no parece del todo fingida. Quizás El Sol atraviesa una de sus mejores épocas.

Luis Miguel estuvo a punto de entregar la segunda temporada de su vida en la cartelera estelar de Netflix, pero se tuvo que posponer por la pandemia de coronavirus que mantiene en jaque a la industria del entretenimiento en todas partes del mundo.

Sin embargo, Netflix aseguró a través de sus redes sociales y las de su protagonista, Diego Boneta, que la segunda parte de la vida jamás contada de Luis llegaría hasta el servicio de streaming, así como distintas televisoras, hasta el 2021.

Apenas en el mes de enero se anunció que el rodaje de la nueva temporada comenzaría en febrero del mismo año para un posible estreno a finales de 2020. Lamentablemente se tuvo que suspender toda la maniobra.

“Nos quedamos filmando la segunda temporada, fue una locura. Parar un rodaje así fue una locura, ¿cuándo volverá? no sabemos, cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar. No ha sido la única, todas las producciones se pararon y hay una pausa, hay mucho detrás de esto, no se sabe cuándo volverá”, declaró el actor durante una transmisión en vivo a través de su canal de Instagram.

El primer tráiler que presentaron a través del Instagram oficial del servicio de entretenimiento en línea Netflix, nos dan un adelanto de las épocas que podremos ver en la pantalla: un recorrido por la vida de un Luis Miguel en plena madurez y hasta uno de sus más grandes éxitos en la historia, el disco “México en la piel de 2004”.

