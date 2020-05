Cardi B sorprende al cantar “Amor eterno” de Juan Gabriel

Cardi B impresionó a sus seguidores hace un par de días con una canción inesperada que nada tiene que ver con el estilo que maneja y que la hizo famosa en distintos países.

Haciendo gala de su tesitura vocal y luciendo su característica y excéntrica indumentaria, la rapera estadounidense se lució en una transmisión en vivo donde interpretó una de las más famosas canciones de Hispanoamérica.

Desde la sala de su casa y visiblemente “enfiestada”, la también actriz se aventó un palomazo con cuchillo en mano haciendo las veces de micrófono y al más puro estilo de Rocío Dúrcal interpretó el tema Amor eterno, canción emblemática de la inspiración del recordado cantautor Juan Gabriel.

Con el streaming transmitido a casi 35,000 de sus más de 65 millones de seguidores en Instagram, Belcalis Almánzar, su nombre real, demostró que además de rapear también disfruta otros estilos musicales y sorprendió a sus fans al alcanzar los tonos que dicha composición requiere.

Conocida también por sus largas y coloridas uñas, su estilo que ha sido calificado como agresivo al rapear y por sus escándalos y polémicas dentro de la industria del entretenimiento al verse involucrada en distintas ocasiones dentro de peleas con otros cantantes, esta vez la hip-hopera de 27 años dio de qué hablar al mostrar su afición a la música latina, vistiendo un diminuto bikini verde y desde el aislamiento en casa.

La intéreprete de Press y I like it también sorprendió principalmente a sus seguidores latinos por demostrar una pronunciación notable del idioma español en su interpretación, cuyo vídeo se viralizó generando gran cantidad de comentarios: “Ver a cardi B cantar Rocío Dúrcal me empoderó tanto que ya estoy listo para un apocalipsis zombie”, “Cardi B cantando Amor eterno con Rocío Dúrcal era todo lo que necesitaba para seguir con mi vida”, “Está guay Cardi B cantando con tremenda peda encima”, “Está como para invitarla al karaoke”.

Cardi b CANTANDO ROCIO DURCAL con tremenda pea encima es my spirit animal pic.twitter.com/hRhtlVkOoa — Gabriela (@Gabriela_hg) May 23, 2020

Esta no ha sido la primera ocasión en que la nacida en Nueva York canta en español, pues anteriormente lanzó junto al cantautor puertorriqueño Ozuna la canción La modelo, tema que fue todo un éxito; además de que hace tiempo compartió un vídeo en el que se le ve cantando el villancico El burrito sabanero a su hija Kulture.

Además, para honrar al fallecido Camilo Sesto el día de su muerte en septiembre pasado, la ganadora del Grammy al Mejor álbum de rap en 2019 compartió un par de vídeos en los que aparece haciendo lipsync de los temas Algo de mí y Jamás del músico español.

Hija de padre dominicano y madre trinitense, Belcalis Almánzar se crió en El Bronx, donde vivió una infancia y adolescencia turbulentas, etapa en la que se vio involucrada en violentas pandillas juveniles. Convirtiéndose en stripper a los 19 años, época en la que recurrió a cirugías estéticas en su cuerpo para lograr captar la atención de sus clientes, Cardi B logró darse a conocer en el mundo de la música luego de ser descubierta por un productor.

Quien ha sido calificada como “la actual reina del hip hop” por publicaciones como Billboard y The Hollywood Reporter adoptó su nombre artístico derivado del sobrenombre que la acompañó durante su infancia: Bacardi.

Casada con el rapero Offset, con quien procreó a la pequeña Kulture de casi dos años de edad, Cardi B comparte con sus seguidores las actividades que realiza en este periodo de confinamiento en casa, mismo que no ha sido impedimento para que la controversial cantante siga dando de qué hablar.

Fuente: Infobae