Altice celebra el talento de jóvenes músicos en premios YMoCA

Santo Domingo.- Altice Dominicana ofreció una velada especial para celebrar el talento y la dedicación de los ganadores y finalistas del certamen musical Young Musician of the Caribbean Award (YMoCA) en su tercera edición.

La actividad fue realizada posterior a la ceremonia de premiación a modo de festejo a los jóvenes participantes, junto a los ejecutivos de la Britcham y empresas aliadas de la iniciativa.



Durante este encuentro en el Bar del Teatro Nacional, la vicepresidente corporativa de Altice Dominicana, Gilda Vásquez, felicitó a los jóvenes participantes por su determinación para avanzar en sus carreras musicales.

“En Altice, tenemos un fuerte compromiso con la promoción de la cultura. Dentro de la República Dominicana impulsamos la cercanía de los jóvenes al teatro, la ópera y la música clásica. Un ejemplo de esas actividades es el calendario que desarrolla la Britcham del Royal Opera del cual también orgullosamente formamos parte”, expresó Vásquez.

La ejecutiva de Altice reconoció el esfuerzo de la Britcham para promover el arraigo en la educación musical de nuestros jóvenes. Y como esto evidencia la cooperación de la cámara con el desarrollo de la República Dominicana.

Objetivos de la competencia

Altice Dominicana indicó que la competencia es organizada por la Britcham DR, la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor en Gales. Todas persiguen alentar, estimular y crear consciencia entre los jóvenes que la música trasciende las fronteras culturales, políticas, generacionales y geográficas.

La competencia YMoCA reunió instrumentistas de música clásica de 12 a 26 años de diversos países del Caribe. Los participantes pasaron por una primera ronda de concurso en línea, en la que se recibieron más de un centenar de audiciones. Los más destacados pasaron a la segunda ronda, donde hicieron interpretaciones en vivo frente al público y a jurados británicos.

De esa segunda fase, que se disputó en esta oportunidad en República Dominicana, se seleccionaron los ganadores. Todos podrán viajar para vivir una experiencia formativa en Reino Unido.