La Vega, RD.- El rapero Daniel Hernández, alias Tekashi 69 denunció que los agentes policiales que ejecutaron su arresto el pasado domingo le habían solicitado dinero.

Asimismo, Tekashi 69 indicó que los agentes actuantes no tenían una orden de arresto, por lo que lo dejaron en la habitación de hotel hasta que llegaran los fiscales.

Yo me escondí en el baño como dos horas y me estaban diciendo tu me da algo, me estaban pidiendo cuarto, o después se fueron porque no tenían orden de arresto.

Tekashi 69