Santo Domingo, RD.- El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez aclaró este lunes que en el país todavía no se ha iniciado el proceso de desarme a la población, anunciado recientemente por el gobierno.

Vásquez Martínez informó que será el 16 de este mes cuando se dará inicio a un piloto en una localidad, la cual no especificó.

"Yo no sé si quizás no se ha interpretado correctamente el plan del desarme. Este es un plan que va por parte, que va a comenzar próximamente. No hemos comenzado, nosotros estamos trabajando en la parte preparatoria. Nosotros vamos a comenzar el plan de desarme a partir del 16 de este mes..por qué no se puede hacer tampoco todo junto. Es un tema delicado".

Aunque Vásquez reveló la fecha en que comenzarán con el proyecto, se reservó en qué o cuáles zonas del país será.

"Lo avisaré después que tengamos los resultados", señaló el funcionario a su salida de la Catedral Primada de América, luego de participar en una misa donde se conmemoró el 92 aniversario de la Contraloría General de la República.