Acusan a fiscal DN de “secuestrar” investigación contra presidente del Colegio de Abogados

Santo Domingo, RD.- La fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos Castillo fue recusada para que se abstenga de investigar la querella por lavado de activos contra el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Miguel Surum Hernández y que remita el expediente por ante la Procuraduría Especializada.

La recusación fue presentada ante la Procuradora General de la República, Miriam German Brito y el procurador general de la corte de apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, por la empresa Maho Trading.

En la instancia depositada por Jorge Lora Castillo, solicitó a la procuradora que ordene al procurador general de la Corte de Apelación iniciar una investigación que determine las razones que tiene la fiscal del Distrito Nacional, para tener secuestrada en su despacho el proceso.

Indicó que la querella contra Surum Hernández fue depositada el pasado 22 de febrero y a la fecha no ha realizado ninguna diligencia de investigación. Según el expediente el presidente del CARD constituyó la sociedad comercial CVC ONE, Inc. en Panamá con un capital mínimo, el 11 de noviembre del 2009, la registró el 21 de mayo del 2012 en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana y posteriormente la utilizó en connivencia con Hazoury Toral para la compra de los terrenos donde se construiría el Aeropuerto Internacional de Bávaro por un total de RD$116.455.653.59, entre junio y julio del 2019.

Están acusados de cometer un fraude contra el Estado por más de 2 mil millones de pesos a través transacciones simuladas.

El empresario norteamericano y médico Mariano González Diez y su compañía Maho Trading vía su abogado Lora Castillo, presentó la querella en contra de Surún Hernández, Abraham Hazoury Toral, Rafael Fernández de Castro, Aeropuerto Internacional de Bávaro y el Grupo Cap Cana.

Lora Castillo dijo que la querella, fue remitida al Departamento de Litigación Estratégica de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, para la realización de las investigaciones necesarias en la presentación de querellas.