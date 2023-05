Vicepresidenta Cámara de Cuentas reconoce falta de gerencia y liderazgo afecta funcionamiento de la entidad

SANTO DOMINGO, RD.-El programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes presentó una entrevista exclusiva con Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, durante la cual abordó la realidad de la crisis que enfrenta este organismo, la cual ha generado investigaciones por parte del Poder Legislativo que podrían llevar a un juicio político contra el pleno.

Según Catano Ramírez, la máxima autoridad ejecutiva debe ser la encargada de viabilizar de manera óptima los procesos, como la acreditación de un equipo para llevar a cabo investigaciones. Sin embargo, esta situación no fluye adecuadamente, lo que está afectando la productividad del organismo.

La funcionaria puntualizó que solicitó un listado de los auditores que estaban en planta sin actividad y encontró que había alrededor de 60 personas en esa situación. Señaló además, que todas las credenciales están ahí, detenidas, pero no tiene razones claras para esta detención.

También mencionó que hay problemas en la tramitación de los informes que ya vienen replicados. Después de que el equipo auditor revisa la réplica, agrega comentarios y realiza ajustes necesarios, el informe se envía al área jurídica para la elaboración de un proyecto de resolución o informe legal.

Sin embargo, según la entrevistada, estos informes nunca son colocados en la agenda del pleno para su discusión y decisión.

Durante la entrevista Catano Ramirez negó muchas de las informaciones que se difunden en los medios de comunicación sobre el pleno del organismo, a pesar que la mayoría de cuestionamientos se basan en declaraciones de miembros y hasta el propio presidente del órgano auditor.

Elsa María Catano negó que desde ese pleno se haya torpedeado la contratación de un director o directora de auditoría que tendría mayor capacidad de gestionar todos los planes de auditoría pendientes y que debido a ese torpedeo no se ha podido eficiente izar ese equipo.

“Bajo ningún concepto. Lo primero es que nosotros hemos sometido propuesta de que se someta a concurso la posición de auditoría. Hemos sido partícipes de diseñar un perfil con los requerimientos mínimos que debe tener quien represente la función de la Dirección de Auditoría y en todo momento le hemos dado seguimiento”, puntualizó.

Al referirse a la denuncia del propio presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, en el sentido de que en una ocasión, el pleno llegó a tomar decisiones sin su presencia, la dama puntualizó lo siguiente:

La periodista Julissa Céspedes cuestionó a la funcionaria sobre las versiones que apuntan a la supuesta militancia política de algunos miembros del pleno y el choque de parcela a lo interno de la Cámara de Cuentas, a lo que Catano respondió atribuyendo estos pronunciamientos a una campaña de descrito en contra de los integrantes del órgano.

“¿Qué te digo cuando yo escucho eso? Yo veo la mala intención y el deseo de tratar de descalificar a los integrantes del Pleno. ¿Por qué? Porque en el caso particular mío han dicho muchísimos medios. Me han ubicado en determinados litorales, litorales de un partido X. Sin embargo, no es cierto. Ellos tienen toda la los medios para validar que no tengo militancia. ¿Entonces, qué buscan con eso? Tratar de descalificar la parte técnica, quererte ubicar y en cierto modo restarle credibilidad profesional por lo que pienso”, refirió.