Santiago, RD.- La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) otorgó el título “Doctor Honoris Causa” a la magistrada Yeni Berenice Reynoso Gómez, procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República, en el marco de la celebración de su Nonagésima Tercera Graduación Ordinaria, este 19 de noviembre de 2022, en la Gran Arena del Cibao.

Este título “Honoris Causa” concedido a la magistrada Reynoso por la Junta del Senado de la Universidad se realizó en reconocimiento a su liderazgo y trayectoria profesional, determinada por su loable compromiso ético, transparente y de respeto a la dignidad humana, así como a sus significativos aportes a la modernización del sistema de justicia de la República Dominicana.

En sus palabras, el Ing. Frank Rodríguez González, presidente y canciller de UTESA, sostuvo que la magistrada Reynoso representa un ejemplo de lo que significa tener determinación, pasión y amor por su carrera. Por lo que exhortó a los graduandos a seguir su ejemplo, reiterándoles que ellos poseen la facultad de decidir ser grandes profesionales para juntos construir un mejor porvenir para el país.

Presentación de la magistrada estuvo a cargo de la rectora de la Sede UTESA

La presentación de la magistrada Yeni Berenice estuvo a cargo de la Dra. Lily Rodríguez González, rectora de la Sede UTESA, quien destacó además de los méritos y trayectoria profesional de esta egresada utesiana: “La historia de vida de nuestra homenajeada, no es solo una historia de valentía, sino de amor, amor por la igualdad, por la vida y por la paz. En general, ese amor por la justicia es el valor que mueve sus actos y el rasgo que compartimos en esta casa de estudios”.

Yeni Berenice, durante su discurso, enfatizó a los graduandos que “el conocimiento es la esencia del cambio de la humanidad” y que “la sociedad actual compite por su capital humano, y de ahí el valor del conocimiento adquirido”. De igual forma, la magistrada Berenice los motivó a “convertir cada desafío en oportunidad, y cada oportunidad en un cambio, a no dar lo básico en su ejercicio humano y profesional, sino a dar lo extraordinario”.

Leer también: UTESA gradúa 930 nuevos profesionales en el Gran Santo Domingo

Asimismo, Reynoso los invitó a reflexionar sobre el valor del tiempo, expresando que: “las metas por vía de consecuencia no se logran sino entendemos que ese tiempo no se recupera; no olviden que el tiempo es valioso, no se vende, no se compra, no se detiene, nada es tan igualitario como el tiempo, a todos nos da la oportunidad de 24 horas al día, la diferencia es cómo lo invertimos”.

La magistrada Reynoso culminó sus palabras agradeciendo a las autoridades académicas de UTESA por haber hecho posible el reconocimiento, reiterándoles su compromiso solemne de honrarlo cada día, para que se sientan aún más orgullosos de su egresada utesiana.

En esta promoción, se otorgaron 929 títulos a nivel de Grado y Postgrado, pertenecientes a las disciplinas que integran las diferentes Facultades de la Universidad.