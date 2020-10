Tribunal conoce objeción caso David Ortiz

El recurso de objeción fue interpuesto después que la Fiscalía favoreciera al expelotero de Grandes Ligas

Santo Domingo, RD.- El Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá este viernes la objeción al archivo a la querella por violencia de género que hizo la Fiscalía del Distrito Nacional, favoreciendo al expelotero de grandes Ligas David Ortiz.

La audiencia está prevista para iniciar a partir de las 10:00 de la mañana en el tribunal especializado en violencia de género e intrafamiliar donde deberá comparecer a la ex compañera sentimental de David Ortiz, Fary Almanzar Fernández, donde los maltratos y vejámenes que ha sido objeto por parte del ex pelotero y también David Ortiz.

El recurso de objeción fue interpuesto contra la decisión de la Fiscalía del Distrito Nacional que favoreció al ex pelotero de Grandes Ligas, y el juez coordinador de los Juagados de la Instrucción de esta jurisdicción quien apoderó al juez instrucción para conocer del caso.

La objeción fue hecha por la señora Almanzar Fernández, a través de sus abogados Jorge Graciany Lora Olivares, y Fidel Ernesto Pichardo Baba y Jorge Lora Castillo.

El recurso fue notificado al ex pelotero de Grandes Ligas, mediante el acto de alguacil, número 324-2020, el 13 de agosto de este año, donde advierten que el ex pelotero no puede prevalerse de absurda, aviesa e ilegítima decisión de archivo dispuesta por la Fiscalía del Distrito Nacional hasta que el juez de instrucción competente decida sobre la objeción.

Sostienen que la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia de Genero e Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional, en la persona de la fiscal Yadira Rosario, dispuso el archivo de la denuncia por violencia de género contra Ortiz, a pesar de que otros ciudadanos por menos de ahí inmediatamente son apresados y le han solicitado de medida de coerción, con esa acción Ortiz, se convierte en el primer dominicano favorecidos por los fiscales a pesar de las pruebas que su víctima posee.

Los abogados ha sostenido que Almanzar Fernández, fue emboscada por la Procuraduría General de la República, durante la gestión Jean Alain Rodríguez, para que dejara de hablar de su expediente, y de los abusos que contra ella y su hijo menor se cometían, amenazándola con la posibilidad de “institucionalizar” su hijo menor, quitarle la guarda de su hijo, de manera administrativa.

Precisan que la señora Almanzar Fernández, ha sido hostigada por la vía telefónica, redes sociales, personalmente y por vía de terceros y así la Fiscalía dispuso el archivo de la querella, sintiéndose desprotegida por los fiscales.

Dijeron que como prueba de ello Almanzar Fernández, procedió a la entrega de su celular al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que fuera realizada una experticia para comprobar los insultos, insinuaciones, amenazas expresas y veladas expresadas por Ortiz, que al día de hoy mantiene en ascuas la vida de la señora Almanzar Fernández.

Criticaron que a partir de la emisión de la orden de alejamiento emitida contra el ex pelotero, fue iniciada una persecución por parte de la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez y la Fiscalía del Distritito Nacional contra la señora Almanzar Fernández, pretendiendo de que esta abandonara el apartamento donde vive desde hace 4 años.

“Pretendían callarla para que no hablara ante la opinión pública de su caso y de los abusos cometidos en su contra y sobretodo, para tratar de que firmara un acuerdo o pacto de no agresión con el señor David Ortiz”.