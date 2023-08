Sistema 911 reporta dos fallecidos en explosión San Cristóbal

Se reportan decenas de personas afectadas por la explosión

San Cristóbal. – El Sistema de Emergencias 911 reportó que hasta el momento ha asistido a varios heridos y sus unidades reportan dos personas fallecidas producto de la explosión ocurrida en San Cristóbal.

«Las unidades de atención a emergencias en la escena reportan decenas de personas afectadas y al menos dos fallecidos al momento», indica el 911.

Tras recibir la llamada de un ciudadano sobre una fuerte explosión en Villa Valdez, San Cristóbal, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 coordinó el envío de las unidades de rescate al lugar de los hechos.

Se enviaron 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio, quienes se encuentran sofocando el incendio en estos momentos. De igual forma, se encuentran asistiendo para viabilizar el tránsito, agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Asimismo, se informó que agentes de la Policía Nacional que han acordonado el área para evitar que los ciudadanos transitan cerca de la zona afectada. Además, seis unidades de ambulancia de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) encargadas de trasladar a los afectados.

Heridos y muertos de explosión en el hospital Juan Pablo Pina

Los heridos fueron trasladados al hospital Juan Pablo Pina, del municipio de San Cristóbal.

“Yo venía subiendo por esa misma área, sentí un mal presentimiento y me devolví, no tengo familia ahí, pero me da pena por las personas”, dijo una señora solo conocida como Shakira.

“Estamos trabajando en eso”, ha sido la única respuesta que ha dado una doctora que ofrece asistencia a los afectados que llegan al referido centro de salud.

Una larga fila de gente se encuentra en el frente de la emergencia del Juan Pablo Pina, donde cientos de personas aguardan por información sobre sus familiares y amigos que resultaron herido en el siniestro.

Una enfermera dijo a reporteros de CDN que por el momento no se han podido contabilizar las personas asistidas.

Además, una mujer, que no se indentificó, dijo que su familiar habia fallecido.