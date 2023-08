San Cristóbal, R.D.-Varias personas muertas y decenas de heridos provocó la explosión de un tanque de gas de una panadería en San Cristóbal.

Sin embargo, el intendente de los bomberos de ese municipio solo informó a reporteros de CDN que han asistido a varios heridos, pero no confirmó las muertes.

«Estamos trabajando en sofocar el incendio, no tenemos muertos, hemos ayudado algunos heridos pero no tenemos la cantidad», Ceranthony Peñalo, Intendente bomberos San Cristóbal.

La explosión del tanque de gas provocó daños a decenas de viviendas y vehículos en el centro del municipio de San Cristóbal.

Freddy Rodríguez, vecino del lugar indicaron que el incendio comenzó alrededor de las tres de la tarde en el antiguo Mercadito Viejo ubicado en la calle Padre Ayala.

Comenzó en el antiguo mercadito viejo, lo que era la plaza antigua Trujillo. Entre los afectados están Toledo, la ferretería que está al frente, está el banco que está allá alrededor de ello. Freddy Rodriguez, residente en San Cristóbal

De su lado, el alcalde del referido municipio, José Montás, dijo que todas las tiendas de la parte izquierda estan afectadas y que hay que esperar que los bomberos y los rescatistas hagan su trabajo para conocer el balance del siniestro.

Heridos en el hospital Juan Pablo Pina

Los heridos fueron trasladados al hospital Juan Pablo Pina, del municipio de San Cristóbal.

“Yo venía subiendo por esa misma área, sentí un mal presentimiento y me devolví, no tengo familia ahí, pero me da pena por las personas”, dijo una señora solo conocida como Shakira.

“Estamos trabajando en eso”, ha sido la única respuesta que ha dado una doctora que ofrece asistencia a los afectados que llegan al referido centro de salud.

Una larga fila de gente se encuentra en el frente de la emergencia del Juan Pablo Pina, donde cientos de personas aguardan por información sobre sus familiares y amigos que resultaron herido en el siniestro.