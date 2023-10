El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, enfatizó que no debe volver a ocurrir lo que sucedió en la última elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que se seleccionaron cuatro jueces del Poder Judicial.

“Yo creo que no debe de pasar lo que pasó en el último CNM. Eso no puede volver a pasar porque tú no puedes llenar un Tribunal Constitucional de miembros del Poder Judicial. Eso es desnaturalizar la lógica del órgano en donde debe de reflejarse la versatilidad y las diferencias de criterio; los jueces de carrera están adoctrinados a una lógica, a un poder, el TC tiene otra lógica. Yo no estoy diciendo que las elecciones fueron malas, fueron muy buenas, yo lo que estoy diciendo y advirtiendo es que en esta ocasión sería bueno tomar en cuenta a la Academia”, dijo Castaños Guzmán.