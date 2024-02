Señora con 800 libras pide ayuda para costear medicamentos

Los Alcarrizos, RD. – Una señora con 800 libras y otras complicaciones de salud pidió ayuda y solicitó al presidente Luis Abinader que les otorgue una pensión humanitaria, para costear sus medicamentos y sustentarse.

Cristina Virgen Jiménez Marmolejo de 47 años, residente en el sector Arenoso de este Municipio Los Alcarrizos, lleva un año y dos meses en una cama precariamente atendida por algunos familiares, por su obesidad y complicación de salud al padecer de Celulitis infecciosa.

Yo me hice unos análisis y salí con celulitis infecciosa y no quiero que se me complique el asunto, porque yo no puedo caminar, dijo Cristina Jiménez Marmolejo.

La preocupada mujer declaró que debido a su situación muchas veces siente depresión y pidió al presidente Luis Abinader que les otorgue una pensión humanitaria, para sustentarse y costear sus medicamentos.

Yo sé que el presidente tiene un corazó humilde con las personas de bajo recursos como yo. Que me dé una pensión humnaitaria y asistencia médica, y que si él puede que me ayude a ver si AFP reservas me da mi oensión que la tengo ahí y no me la quieren dar, dizque por que no califico por mi edad. Cristina Jiménez Marmolejo.

Requiere asistencia médica domiciliaria

Cristina Virgen Jiménez Marmolejo explicó que, por sus problemas requiere recibir asistencias médica domiciliaria, ya que es imposible trasladarla a un centro de salud.

«Yo no quepo en vehículos. Yo llamé al 9-1-1 y no me quizo ni mover, porque no quepo en la ambulancia», explicó Cristina Jiménez Marmolejo.

La situación de esta mujer les comenzó a agravar en el año 2019 y desde entonces sus condiciones de salud ha sido muy difícil, por la obesidad, dolores y fiebre en su cuerpo.

Cristina Virgen Jiménez Marmolejo reside en la calle primera número 47 del Sector Arenoso de esta Localidad y su contacto es el 829-3014152.

Por Donald Troncoso