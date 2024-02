Familiares víctimas de explosión SC aún esperan respuesta de autoridades

San Cristóbal, RD.-A seis meses y medio de la explosión en San Cristóbal familiares de las víctimas piden que se aclare la situación, ya que no creen en el informe dado por las autoridades locales de las autoridades locales exigen el informe del J2 que no se ha hecho público, al mismo tiempo llaman a los derechos humanos que no se han pronunciado en este caso.

La tragedia, que le costó la vida a 38 personas, de 59 heridos y 12 desaparecidos, aún mantiene en incertidumbre a decenas de familias.

Aún llenos de dolor y angustia por lo ocurrido, familiares recuerdan a los finados y exigen justicia.

Mientras que los abogados de las víctimas dijeron que ya depositaron un anteproyecto de Ley en la Cámara de Diputados. Buscan una definición legal de las 12 personas desaparecidas en la explosión.

