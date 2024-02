Mujer denuncia violación de su hija y constantes amenazas

Santo Domingo, RD. – Una mujer denunció este miércoles que su hija menor de edad fue supuestamente violada sexualmente por su hijastro de 19 años.

La mujer, cuyo nombre se emite por razones legales, también denuncia constantes amenazas de parte de su expareja, quien es un segundo teniente de la Fuerza Aérea.

Narra con temor lo que le sucedió a su hija de 14 años, cuando vivía con su pareja y el hijo de este.

“Él se llama Winton Núñez, él es militar. Ella me lo contó un día (la niña) que ella quería ir a una pijamada y yo no la deje. Entonces en llanto ella le cuenta a un vecino. El vecino me dijo, parece que pasa algo con tu hija; pregúntale”, expresó la fémina.

Además de cargar con la pena que provocó este hecho, también vive con la preocupación de ser una de las tantas víctimas por feminicidio. Esto, debido a que supuestamente es sometida a constantes amenazas por parte de su expareja, y quien ya la había maltratado anteriormente.

“Él me ha puesto pistola encima. Me decía, tú no vas a ser de otro hombre. Si no es conmigo, yo prefiero verte muerta”, dijo.

La víctima dice sus denuncias no han obtenido respuestas

Mientras hablaba con un equipo de CDN, la dama dijo que temblaba debido a que tenía temor de su agresor. Al tiempo que alegó que este siempre la arrempujaba.

La joven mujer ha denunciado tanto la violación de su hija, como las amenazas que les hace su expareja en reiteradas ocasiones ante las autoridades correspondientes, pero no ha obtenido respuesta .

Dice que su agresor siempre le restregó que ella podía ir donde sea, pero que no la iban a escuchar, ya que él tiene dinero.

“Tú puedes ir donde sea, hacer lo que sea, y a ti no te van a escuchar. Yo duré cuatro años con él, pensando que era mayor, y me entero de que lo que era es un segundo teniente”, reiteró.

Expresó que necesita estar en una casa de acogida, ya que reside justo al lado de su supuesto agresor.